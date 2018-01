Katie Holmes quer companhia de Victoria Beckham no parto Katie Holmes pediu para a ex-integrante da banda Spice Girls e mulher do jogador de futebol David Beckham, Victoria, acompanhá-la quando estiver na sala de parto prestes a ter o bebê, fruto de sua relação com o ator Tom Cruise. A informação veio do site de fofocas britânico FemaleFirst.com. Uma fonte disse à revista britânica Grazia: "Victoria e Katie têm uma ligação especial desde o dia em que Tom as apresentou. Victoria se tornou uma espécie de mãe para Katie, por isso quando questionada se estaria presente no dia do parto, respondeu prontamente que sim, sem dúvida". Por viverem em países diferentes - Victoria mora na Espanha e Katie nos Estados Unidos - elas estão passando horas ao telefone conversando sobre os preparativos para a chegada do bebê. "Duas vezes por semana, elas passam uma hora e meia falando sobre a gravidez e preocupações que Katie eventualmente tenha". E mais: "As vezes elas até praticam exercícios respiratórios pelo telefone". Katie Holmes ficou conhecida pela atuação no seriado norte-americano Dawson´s Creek. Ela, grávida de sete meses, está noiva de Tom Cruise, com quem se relaciona desde junho do ano passado. O casamento deve acontecer após o nascimento do bebê. Tom já tem dois filhos adotivos, Connor, 10, e Isabella, 12, com sua ex-mulher, a atriz Nicole Kidman.