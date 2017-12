Katie Holmes começa a malhar para estrelar novo Batman Katie Holmes começou a malhar intensamente com planos de ficar linda para estrelar o novo filme do super-herói Batman, segundo o site de fofocas britânico Female First.com. A atriz, que deu à luz a sua primeira filha Suri, fruto do relacionamento com o ator Tom Cruise, há quase quatro meses, está desesperada para chegar ao peso normal para repetir seu papel como Rachel Dawes, a garota que desperta os interesses afetivos de Bruce Wayne na seqüência Batman Begins. "Katie precisa ficar pronta para o novo filme do Batman em janeiro, o que significa que ela tem tempo suficiente para voltar à forma. Mas ela não tem a intenção de emagrecer lentamente", declarou uma fonte à revista "NW". "Ela já está malhando na academia todo dia e está fazendo uma dieta super rígida, além de yoga e kickboxing", acrescentou. Suri, nome que significa princesa em hebraico e rosa vermelha em farsi (iraniano), nasceu em 18 de abril e é a primeira biológica de Cruise, que tem outros dois filhos adotados, Isabella e Connor, junto com a ex-mulher e também atriz Nicole Kidman. A menina ainda não foi apresentada por meio de uma série de fotos em alguma revista, como costuma acontecer com herdeiros de famosos, mas o porta-voz de Cruise, Arnold Robinson, garantiu que em breve o público vai conhecer Suri. "Ele (Cruise) não está relutante. Eles (o casal) vão tomar a decisão (de liberar as fotos) em breve", disse, nesta quinta-feira, Robinson. Especula-se que a revista "Vanity Fair" tenha comprado os direitos de exibir a primeira foto da menina, que está agora com quase três meses e meio de idade. Suri teria sido clicada pela renomada fotógrafa Annie Leibovitz, de acordo com o site de entretimento TMZ.com.