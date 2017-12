Katie e Cruise preparam casamento do ano na Itália Os atores americanos Brad Pitt, Angelina Jolie e John Travolta, o jogador inglês David Beckham e sua esposa, Victoria Adams, e o cantor italiano Andrea Bocelli estão entre os convidados para o casamento de Tom Cruise e Katie Holmes, que será celebrado neste fim de semana na Itália. A maioria dos presentes ao "casamento do ano" chegará no avião privado de Travolta, enquanto Cruise e Holmes estão em Roma desde segunda-feira. Dezenas de curiosos se concentram nos arredores de um hotel da capital italiana à espera de poder admirar de perto os atores. Segundo a imprensa italiana, o casamento será realizado no romântico Castelo Odelaschi, do século 15, às margens do lago Bracciano, a 30 quilômetros de Roma. As comemorações durarão três dias, a partir de quinta-feira. Na quinta e na sexta-feira, os noivos oferecerão jantares de gala a seus convidados e, no sábado, será realizada a cerimônia de casamento, que seguirá o rito da Igreja da Cientologia, religião de Cruise, enquanto Bocelli cantará Ave Maria para Katie, de família católica. Segundo o rito matrimonial da seita, criada em 1954 pelo escritor Ronald Hubbard, o marido jura amor à mulher, que promete "fazê-lo feliz". O marido também presenteia à esposa um gato e um pente, entre outros símbolos, enquanto o celebrante lembra que "as mulheres precisam de vestidos, alimentos, felicidade, colares, um pente, e provavelmente um gato", afirma a imprensa. O jornal romano Il Messaggero afirmou que as autoridades de Bracciano receberam um pedido para fechar o espaço aéreo da cidade no sábado, o que seria uma medida para impedir o trabalho dos paparazzi. A prefeita Patrizia Riccioni disse que analisam a possibilidade de tornar Cruise e Holmes "cidadãos de honra, como homenagem por sua contribuição para que Bracciano ganhe notoriedade mundial com seu casamento na cidade".