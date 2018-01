Katherine Heigl vai atrás de 'Money' em novo filme de ação

O filme é baseado no romance best-seller de Janet Evanovich sobre Stephanie Plum, uma divorciada desempregada que vira caçadora de recompensa para pagar as contas. Até hoje foram escritos 17 livros da popular série.

"Money" mostra Stephanie entrando na profissão, só para se ver perseguindo um ex-caso romântico e se emaranhando em um homicídio.

A atriz, que ganhou o Emmy, sentou-se com a Reuters para falar sobre o filme, sobre sua vida como mãe com uma carreira e sobre adotar outro bebê, talvez dentro de um ano.

P: Você era fã dos livros de Janet Evanovich?

R: Eu li os livros pela primeira vez quando fui sondada para o projeto. O primeiro levava ao segundo e, quando eu cheguei ao décimo, já estava obcecada. Eu simplesmente amo Stephanie. Ela é esperta, corajosa e tem um coração enorme. Sua visão da vida e das pessoas é meio estranha, adorável e divertida. Ela tem esse grande senso de humor cáustico ao qual eu respondo bem.

P: Um filme de ação é um pouco diferente para você. Qual foi a coisa mais difícil de aprender enquanto rodava o filme?

R: Eu era muito ruim com as algemas. Eu realmente queria dominar a arte de algemar alguém de forma rápida e eficiente. Tem algo a ver com segurar as mãos de alguém de uma maneira cruzada, e tentar colocar a algema nelas. Eu não queria machucar os outros atores com quem trabalhava nas cenas.

P: Você levou toda a família com você para o set em Pittsburgh, inclusive sua filha adotiva Naleigh?

R: Sim, e foi um caos! (risos) Também levei meu cachorro, o cachorro da minha mãe, e então minha mãe veio durante parte das filmagens porque ela é produtora do filme também. E então (o marido/músico) Josh (Kelley) vinha e ia porque ele está sempre em turnê. Naleigh e a babá estavam ali o tempo todo.

P: Naleigh entende qual é o seu trabalho?

R: Não, Naleigh adora brincar de médico e tem um pequeno kit de médico. Recentemente, minha mãe disse, 'Naleigh, sua mãe interpretou uma médica na TV'. E essa foi a primeira vez que alguém disse a ela que a mãe dela estava na TV. Então, ela começou a ligar os pontos.

P: Mais filhos para você e Josh?

R: Naleigh tem três anos, agora, então espero que tenhamos outro filho mais cedo do que tarde -talvez no próximo ano. Naleigh adora bebês e a ideia de bebês.