Katherine Heigl está no romântico 'Juntos pelo Acaso'

Quando a atriz Katherine Heigl (Ligeiramente Grávidos) deixou a série de TV Grey's Anatomy, que a tornou conhecida, para investir em sua carreira cinematográfica, ela transformou-se numa estrela em ascensão. Benquista pelo público norte-americano, a atriz passou de coadjuvante a protagonista das produções em que participou, elevando sua notoriedade, bilheteria e, claro, cachê.

No entanto, o que se tem visto nos últimos dois anos não é precisamente uma intérprete multifacetada, tal como prometia ao deixar o melodramático programa de TV. Monotemática, enfiou-se no gênero de comédia romântica, do qual, como viu Jennifer Aniston (que já se aventurou no cinema independente em Por um Sentido na Vida), é muito difícil sair.

Os irregulares Vestida para Casar (2008), A Verdade Nua e Crua (2009) e Par Perfeito (2010), por exemplo, não conseguiram evidenciar o talento da atriz, que parece apenas reciclar um mesmo personagem. E em Juntos pelo Acaso, estreando em circuito nacional, não é muito diferente.

Aqui, ela faz o papel de Holly, uma moça sistemática e romântica, que se vê envolvida num encontro às escuras com Messer (Josh Duhamel, da franquia Transformers). A situação foi arranjada pelo casal Peter (Hayes MacArthur, de Ela é Demais para Mim) e Alison (Christina Hendricks, da série de TV Mad Men), melhores amigos de Messer e Holly, respectivamente.

Antes mesmo de começar, o encontro é um desastre e acaba em farpas entre os protagonistas. Mulherengo e com um comportamento adolescente, Messer é o oposto de Holly. Ainda assim, eles devem aprender a conviver, já que o casal de amigos os escolheu como padrinhos da filha Sophie.

O real conflito aparece quando Peter e Alison morrem em um acidente de carro, em cujo testamento deixam a custódia da filha aos seus amigos beligerantes. Em uma situação que só pode ocorrer nos EUA, Holly e Messer devem passar a viver juntos, como um casal, para que a menina não seja entregue à adoção.

O argumento é muito similar ao do filme Raising Waylon (2004), feito para a TV americana, dirigido por Sam Pillsbury (de Free Willy 3, O Resgate), com a diferença de que a criança era pré-adolescente.

O grande trunfo de Juntos pelo Acaso não está na história em si, mas nos divertidos diálogos e situações colocadas aos personagens. O diretor Greg Berlanti, criador da nova série televisiva No Ordinary Family (canal Sony, no Brasil), consegue aproveitar todo o humor do roteiro em contraponto à previsibilidade do que se vê na tela.

No duelo entre o drama, o romance e a comédia, o que tem se visto nos melhores filmes do gênero dos últimos dois anos, como 500 dias com Ela e Amor à Distância, o foco é o humor. Faz sentido quando a ideia maior, aqui, é agradar ao público feminino e ao masculino. (Por Rodrigo Zavala, do Cineweb)