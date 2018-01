Kate Winslet será dirigida pelo marido cineasta Sam Mendes A atriz britânica Kate Winslet será dirigida em filme pelo marido, o premiado cineasta Sam Mendes, segundo a imprensa local. Kate, que está casada com o diretor de Beleza Americana há três anos, será a protagonista do longa, ambientado na década de 1920: uma domadora de tigres do circo Mabel Stark. O filme, que será produzido pela companhia de Mendes, Neal Street Productions, é baseado em um livro sobre a vida de Mabel Stark, escrito por Robert Hough. A produção, ainda sem título definitivo, será rodada na Inglaterra. "É uma história maravilhosa, e há muito tempo eles querem filmá-la. Se conseguirem um bom roteiro, será um grande filme", declarou a porta-voz de Kate e Mendes, Sara Keene. Kate e Mendes tentarão evitar seguir os passos de outros casais de atores e diretores, como Madonna e Guy Ritchie (Destino Insólito), ou Rachel Weisz e Darren Aronofsky (Fonte da Vida), cujos filmes não estouraram na bilheteria e não agradaram críticos. Kate Winslet pode vencer, no domingo, o Oscar de melhor atriz por Pecados Íntimos. A estrela enfrenta as fortes candidatas Helen Mirren (A Rainha), Meryl Streep (O Diabo Veste Prada), Penélope Cruz (Volver) e Judi Dench (Notas Sobre um Escândalo).