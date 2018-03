Kate Winslet retomará parceria com James Cameron, desta vez em 'Avatar'

Depois de triunfar juntos no drama romântico e épico Titanic (1997), a atriz Kate Winslet e o cineasta James Cameron voltarão a trabalhar juntos e unir os seus caminhos, desta vez no fantástico universo de Avatar.

De acordo com informações divulgadas na terça-feira, 3, pelo site especializado Deadline, Winslet participará das sequências que Cameron prepara de Avatar (2009), filme de maior bilheteria da história do cinema, com uma arrecadação total de US$ 2,788 bilhões.

"Kate e eu estamos buscando algo para fazer juntos há 20 anos desde a nossa colaboração em Titanic, que foi uma das mais gratificantes da minha carreira", disse o produtor.

James Cameron tem planos para quatro novos filmes de Avatar, que deverão ser lançados em dezembro de 2020, 2021, 2024 e 2025.

Sam Worthington, Zoe Saldaña e Sigourney Weaver retornarão aos seus papéis em Avatar.

A filmagem dos novos filmes de Avatar começou de maneira oficial no dia 25 de setembro, na Califórnia.

Considerada como uma das melhores atrizes da sua geração, a britânica Kate Winslet alcançou a fama mundial com Titanic graças ao romance com o personagem de Leonardo DiCaprio.

Até a estreia de Avatar, Titanic era o filme com maior sucesso de bilheteira da história do cinema com US$ 2.187 bilhões de arrecadação.

Kate Winslet recebeu sete indicações para o Oscar, incluindo uma candidatura por Titanic, e levou finalmente a estatueta de melhor atriz por O Leitor (2008).