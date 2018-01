Kate Winslet ganha ação contra revista britânica A atriz Kate Winslet ganhou nesta sexta-feira, 9, uma ação contra a revista britânica Grazia, processada pela estrela de Hollywood por publicar erroneamente que tinha ido a um médico para controlar seu peso. Em uma audiência realizada no Tribunal Superior de Londres, Rachel Atkins, advogada da atriz, alegou que sua cliente teve a reputação afetada e sofreu uma crise de estresse como conseqüência da notícia. O artigo em questão, publicado em fevereiro, assegurava que Kate, de 31 anos, tinha recorrido ao Instituto de Terapia Chinesa de Santa Monica (Califórnia) não só pelas dores que sentia no pescoço mas também para se submeter a um tratamento de perda de Peso. Credibilidade Ao entrar com a ação, a atriz argumentou que a informação minava sua credibilidade, pois sempre defendeu as mulheres curvilíneas e nunca se deteve aos ditados do mundo da moda, que defendem uma silhueta quase esquelética. "Não sou uma hipócrita. Sempre fui, e continuarei sendo, honesta em questões que são relativas ao peso e ao corpo", disse a atriz em comunicado, ao se declarar contente pela resolução da polêmica. "A revista Grazia se desculpou completamente e admitiu que a informação era incorreta, o que me deixa com a consciência muito tranqüila", afirmou a atriz, estrela de Titanic. Recentemente Kate recebeu sua quinta indicação ao Oscar e disputou o prêmio na categoria de melhor atriz por Pecados Íntimos "Acredito fervorosamente que as curvas são naturais, femininas e algo real. Continuo pensando que as mulheres podem acreditar nelas mesmas pelo que levam dentro de si e não sentir uma incrível pressão para ficarem magras artificialmente", afirmou. Postura admirável A revista, que publicou uma desculpa em sua edição de março, lamentou as "moléstias causadas" à atriz e elogiou sua "postura admirável" em favor das curvas femininas. Segundo os advogados de Winslet, as partes em litígio chegaram a um acordo para que a Grazia doe uma grande quantia a uma organização beneficente escolhida pela atriz que se dedica a lutar contra os transtornos alimentares.