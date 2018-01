Kate Winslet e Kiefer Sutherland apresentarão Globo de Ouro

As atrizes Kate Winslet e Jennifer Garner, o ator Kiefer Sutherland e a cantora Cher participarão da 67ª cerimônia de entrega do prêmio Globo de Ouro como apresentadores, informou nesta sexta-feira, 8, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Anteriormente, a organização da premiação já havia anunciado como apresentadores as atrizes Jennifer Aniston, Halle Berry, Julia Roberts e Jodie Foster, os atores Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e vários outros.

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 17 de janeiro no Hotel Hilton de Beverly Hills e será transmitida para mais de 160 países e contempla as melhores produções do cinema e da televisão.