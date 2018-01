Kate Winslet e DiCaprio reprisam par romântico de Titanic O casal principal de Titanic (1997), Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, retornará às telas como uma dupla de protagonistas do filme Revolutionary Road (Rua Revolucionária, em tradução livre). Segundo a edição desta sexta, 23, da revista Variety, o casal se reunirá pela primeira vez após o sucesso de Titanic, filme que teve a maior bilheteria da história de Hollywood, com US$ 1,8 bilhão de faturamento. Tanto DiCaprio como Kate foram indicados ao Oscar neste ano, respectivamente pelas atuações em Diamante de Sangue e Pecados Íntimos. O novo filme é baseado no romance homônimo de Richard Yates sobre a desilusão surgida depois da 2.ª Guerra Mundial. O livro trata de um casal suburbano dos anos 50 que tem de enfrentar seus verdadeiros desejos e vencer a pressão pela conformidade. O filme, uma produção dos estúdios DreamWorks, será dirigido por Sam Mendes, diretor de Beleza Americana e marido de Kate Winslet, com quem tem um filho, Joe. DiCaprio, de 32 anos, e Winslet, de 33, se transformaram em 1997 em um dos casais românticos mais famosos do cinema graças ao sucesso de Titanic, uma história de amor impossível emoldurada durante o naufrágio do famoso transatlântico. Depois os dois construíram carreiras bem-sucedidas, com três candidaturas ao Oscar no caso de DiCaprio, e cinco para Kate, mas nunca voltaram a se encontrar na tela. Revolutionary Road marca também a primeira vez em que Mendes dirige os dois atores. O cineasta está casado com Kate desde 2003.