Kate Winslet deve substituir Nicole Kidman em 'The Reader' Kate Winslet está perto de fechar um acordo para interpretar o papel que acaba de ser abandonado por Nicole Kidman em "The Reader", história sobre uma mulher que tem um caso com um adolescente, informou na terça-feira o empresário da britânica. Kidman deixou a produção após anunciar, nesta semana, que está grávida. O papel já tinha sido oferecido a Winslet -- cinco vezes indicada ao Oscar --, mas ela foi obrigada a recusá-lo devido a problemas em seu cronograma de trabalho, disse seu empresário à Reuters. O filme é baseado no besteller de 1995 "O Leitor", do autor alemão Bernhard Schlink, que foi escolhido pela apresentadora de TV Oprah Winfrey para integrar seu clube do livro. Ambientado na Alemanha do pós-guerra, o romance envolve uma mulher que tem um caso amoroso com um garoto de 15 anos, que, posteriormente descobre que ela é ré em um julgamento por crimes de guerra ligados ao Holocausto. A adaptação cinematográfica terá direção de Stephen Daldry, que dirigiu Kidman em sua performance premiada com o Oscar em "As Horas". Winslet recebeu sua mais recente indicação ao Oscar pela atuação no drama "Pecados Íntimos", de 2006, no papel de uma mulher presa a um casamento sem amor.