Kate Winslet assume papel de Nicole Kidman em 'The Reader' BERLIM (Hollywood Reporter) - O drama sobre o Holocausto "The Reader" voltou a ser produzido em Berlim, depois das filmagens terem parado no ano passado, quando Nicole Kidman foi forçada a largar o trabalho por causa da gravidez. Kate Winslet assumiu o papel de Nicole. Ela interpreta a guarda de um campo de concentração. Também fazem parte do elenco Ralph Fiennes, Bruno Ganz, David Kross e Alexandra Maria Lara. A história se passa na Alemanha do pós-guerra e tem como personagem central um adolescente que inicia um longo e obsessivo caso com a personagem de Winslet. Ele nunca chega a conhecê-la muito bem -- então, quando ela desaparece, ele pensa que nunca mais irá vê-la novamente. Mas, para o seu horror, o adolescente descobre que ela é ré em um julgamento de crimes nazistas. Logo, fica claro que ela é culpada de um crime indizível. O projeto reúne o diretor Stephen Daldry e o roteirista David Hare, que já trabalharam juntos antes, no filme "As Horas", que deu o Oscar a Kidman. Ele é baseado no best-seller do alemão Bernhard Schlink. A MGM e a Weinstein Co. vão lançar o filme na América do Norte em dezembro. (Reportagem de Karsten Kastelan) REUTERS MR