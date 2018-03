Kate Hudson namora ex-affair de Madonna, diz revista

A atriz americana Kate Hudson está namorando o jogador de beisebol do New York Yankees Alex Rodríguez, que teria tido um romance com a cantora Madonna no ano passado, informa o site da revista People.

Kate e Alex foram vistos trocando afagos num restaurante de Nova York. Segundo as fontes da publicação, o namora dos dois é "sério".

"Ele até apresentou-a aos amigos", disse a fonte ouvida pela People.

A protagonista de Quase Famosos, filha de Goldie Hawn, acompanhou Rodríguez em Dallas numa série de jogos nos quais o Yankees enfrentaram o Texas Rangers.

Ambos foram vistos treinando juntos no ginásio do hotel. Ainda de acordo com a revista, a atriz foi a Dallas com o filho Ryder, de 5 anos, fruto de sua relação com o cantor Chris Robinson, de quem se divorciou em 2007.