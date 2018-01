Kate Beckinsale, como vampira apaixonada por lobisomem Durante a filmagem de Anjos da Noite - Evolução, Kate Beckinsale rodou cena de sexo com o ator Scott Speedman sob os olhares atentos do marido, o diretor Len Wiseman. "Meu marido reclamou que, ao gritar ´corta!´, nós não nos desgrudamos imediatamente, brincou a atriz inglesa, de 32 anos, que reprisa o papel da vampira apaixonada por lobisomem nessa continuação do thriller gótico de 2003, Anjos da Noite - Underworld. A seqüência abriu em primeiro lugar nos cinemas brasileiros neste último final de semana, quando atraiu 144.566 espectadores e arrecadou R$ 1.257.673,25 de bilheteria. Foi no set do primeiro filme, que conquistou mundialmente renda de quase US$ 100 milhões, que Kate começou a namorar Wiseman. Foi a estréia dele na cadeira de diretor. "É impressionante como as primeiras ilustrações da personagem Selene, feitas por Len, são parecidas comigo. Ele já me desenhava antes mesmo de me conhecer´´, contou ela, em entrevista concedida em Los Angeles. Esta segunda aventura retoma a sangrenta batalha entre os aristocráticos vampiros Death Dealers e os lobisomens bárbaros, conhecidos como Lycans. Enquanto Selene tenta administrar o romance com Michael (Speedman), de raça distinta e inimiga, ela descobre o segredo dos seus antepassados e enfrenta o lendário vampiro Marcus, que desperta do sono para matá-la. "Por ter uma aura cult muito forte, talvez Selene tenha sido enigmática demais na primeira parte, o que procurei amenizar agora, desenvolvendo-a com mais camadas e nuances." A seguir, trechos da entrevista. Os atores costumam dizer que as cenas de sexo são sempre constrangedoras - até porque são presenciadas por muitos técnicos no set. Como você se saiu, sendo dirigida pelo marido? Como Scott Speedman é amigo do meu marido, fiquei mais tranqüila. Scott, coitado, é quem parecia muito nervoso. Como foi protagonizar cenas de ação com uma roupa de couro tão justa? O figurino era confortável. Só incomodava quando eu começava a suar com as coreografias de luta e o látex grudava na minha pele (risos). Exceto por O Aviador (2004), em que interpretou Ava Garner, você tem rodado comédias românticas ou thrillers sobrenaturais (além da franquia Anjos da Noite, ela atuou em Van Helsing, de 2004). Como não tenho disposição ou mesmo ambição para rodar um filme atrás do outro, acabo limitada às ofertas que recebo quando quero trabalhar. Alguns filmes são mais satisfatórios que outros, mas não me importo. A minha maior preocupação na vida é a minha filha (Lily, de 7 anos, da união com o ator Michael Sheen). Até que ponto ser bonita restringe as escolhas de uma atriz em Hollywood? Se desse atenção a tudo o que falam de mim, ficaria louca. Às vezes sou considerada atraente demais para um papel, mas pouco atraente para outros. Quando fiz o teste para Anjos da Noite - Underworld, soube que inicialmente alguém tinha vetado o meu nome, por não em considerar sexy o suficiente.