Justin Timberlake vai estrelar filme sobre Facebook

O cantor e ator Justin Timberlake vai estrelar um filme sobre o site de relacionamentos Facebook, segundo informações da revista americana Variety.

Segundo a revista, Timberlake interpretará Sean Parker, co-fundador do site de troca arquivos musicais Napster e que veio a ser o presidente do Facebook.

Jesse Eisenberg, conhecido pelo filme A Lula e a Baleia e Adventureland, vai interpretar o personagem principal Mark Zuckerberg, fundador e chefe executivo do Facebook.

O filme, intitulado The Social Network (A Rede Social, em tradução), será dirigido por David Fincher (Clube da Luta, Seven), cujo roteiro é assinado por Aaron Sorkin, da série americana The West Wing.

A produção, que começa a ser filmada em outubro, vai contar a história do sucesso instantâneo do Facebook, criado em 2004 no campus da universidade de Harvard.

Timberlake, que recebeu vários Grammy por sua música e recentemente recebeu um Emmy (o equivalente ao Oscar da TV americana) por suas participações no programa de comédia americano Saturday Night Live, já participou das produções Alpha Dog e The Imaginarium of Doctor Parnassus (sem título em português). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.