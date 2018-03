O cantor e ator Justin Timberlake participará do próximo filme de Woody Allen, informou nesta quinta-feira, 7, o site da revista especializada Variety.

Timberlake se unirá a outros nomes já conhecidos do elenco do próximo projeto do cineasta nova-iorquino, entre eles Kate Winslet e Jim Belushi, assim como Juno Temple, que também foi confirmada hoje.

O filme, que começará a ser rodado no terceiro trimestre e que não tem título por enquanto, será um drama ambientado na Nova York dos anos 1950.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Allen ainda tem pendente na sua agenda a estreia comercial de Café Society, filme que abriu a última edição do Festival de Cinema de Cannes.

Café Society conta a história do ambicioso Bobby Dorfman (interpretado por Jesse Eisenberg), que deixa o bairro nova-iorquino do Bronx rumo a Hollywood em busca de um futuro junto com seu tio Phil Stern (Steve Carrell), com quem também disputará o amor da jovem Vonnie (Kirsten Stewart).

Além disso, Allen trabalha na pós-produção de sua série para a Amazon, sua primeira incursão na televisão, que contará com seis capítulos nos quais aparecerão atores como o próprio cineasta junto a Miley Cyrus e Elaine May.