Justin Timberlake lança documentário sobre turnê no Festival de Toronto

TORONTO - O novo documentário de turnê do pop star Justin Timberlake foi um prazer de se fazer porque a ausência de um roteiro ou estrutura narrativa rígida faz do registro de tais produções "a forma mais pura de filmagem", disse o diretor Jonathan Demme nesta quarta-feira, 14.

Justin Timberlake and the Tennessee Kids, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto na terça-feira, 13, foi filmado nas últimas apresentações de turnê mundial do cantor em Las Vegas em janeiro de 2015.

Ele começa com uma reunião pré-show da banda e minutos depois acompanha de cima do palco o espetáculo repleto de música e dança.

"Quando filmamos música, para mim essa é a forma mais pura de filmagem", afirmou Demme em uma entrevista em Toronto com Justin. "Não há um roteiro que precisa ser seguido. A única narrativa é a própria música".

Demme, conhecido pelos filmes Filadélfia, O Silêncio dos Inocentes e gravações de shows como "Stop Making Sense", do Talking Heads, disse que estar no meio da apresentação faz com que até uma pessoa que não toca, como ele, se sentir parte da música.

Também nesta quarta-feira, Justin disse que inicialmente ficou nervoso porque estava sendo ele mesmo, ao invés de retratar personagens, como faz nas telas normalmente.

"Na noite passada tive um pouco disso", contou. "Foi uma coisa meio 'ah, nossa, um monte de gente vai ver isso agora'".