Justiça da Suíça concede prisão domiciliar a Polanski

A Justiça da Suíça concedeu nesta quinta-feira, 26, o pedido de prisão domiciliar ao cineasta Roman Polanski após este ter pagado uma fiança de US$ 4,5 milhões. O diretor ficará em sua propriedade nos Alpes, segundo um comunicado emitido pelo Ministério da Justiça.

O órgão informou também que Polanski será transferido o mais rápido possível. Além disso, o cineasta será monitorado eletronicamente durante a prisão domiciliar.

A fiança não afeta a decisão pendente no Ministério da Justiça sobre o pedido de extradição do diretor feito pelos Estados Unidos. Polanski, atualmente com 76 anos, foi condenado em Los Angeles em 1977 por fazer sexo com uma garota de 13 anos.