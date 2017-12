'Jurassic World' faz melhor estreia da história nos EUA

LOS ANGELES - Jurassic World, o quarto filme da saga de dinossauros criada por Steven Spielberg, foi a melhor estreia da história nos Estados Unidos com uma arrecadação de US$ 209 milhões, segundo as estimativas divulgadas nesta segunda-feira pelos estúdios.

Essa marca superou os 207,4 milhões obtidos por "Os Vingadores" em maio de 2012.

O longa arrecadou ingressou US$ 516 milhões no mundo todo, maior bilheteria já registrada em uma estreia global, à frente de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, detentor desse recorde com US$ 483,2 milhões.

"É um filme para todos os públicos que funciona em muitos níveis. A data de lançamento foi magnífica e os outros estúdios abriram o caminho", comentou o chefe de distribuição nacional da Universal Pictures, Nick Carpou.

O filme estreou em 4.273 salas do país - outro recorde - e funcionou muito bem em salas com 3D, que produziram 48% do faturamento, e Imax, onde arrecadaram US$ 44 milhões.

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, dirigido por Colin Trevorrow, transfere a ação para um resort em que os visitantes interagem com criaturas pré-históricas em seu próprio habitat, mas acabam imersos em um pesadelo quando um animal geneticamente modificado escapa e ameaça destruir tudo a sua volta.

Um ex-militar especialista em comportamento animal, interpretado por Chris Pratt, tentará impedir a tragédia. O elenco ainda tem Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins e Judy Greer.

O segundo lugar na bilheteria americana neste fim de semana foi para a comédia A Espiã Que Sabia de Menos, com US$ 16 milhões.

A humorista Melissa McCarthy interpreta uma analista da CIA sem experiência em missões de campo que se infiltra no mundo do tráfico de armas para prevenir um desastre mundial.

"Terremoto: A Falha de San Andreas" ocupou o terceiro posto, com US$ 11 milhões.

Com Dwayne The Rock Johnson à frente, ao longa conta como os tremores em uma falha desconhecida destroem primeiro a Hoover de Las Vegas (Nevada) e provocam enormes sacudidas na falha de San Andrés, gerando um terremoto de 9 graus na escala Richter causando o caos em toda a Califórnia.

A aterrorizante Sobrenatural: Capítulo 3 obteve o quarto posto, com US$ 7,3 milhões. O quinto lugar foi para o musical A Escolha Perfeita 2, com US$ 6 milhões.