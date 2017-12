'Juno' ganha Oscar de Melhor Roteiro Original

O ator Harrison Ford entregou o Oscar de Melhor Roteiro Original para Diablo Cody (Juno). Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores A ex-stripper dedicou o prêmio aos roteiristas de Hollywood. "Quero agradecer a todos os roteiristas e meus colegas indicados. Eu venero e estou aprendendo com todos vocês". Diablo ainda agradeceu à Academia, "nosso elenco maravilhoso, incluindo a atriz Ellen Page. Quero agradecer Jason Reitman (diretor), que considero um membro da minha família. E minha família também, por me amar do jeito que eu sou." Também concorreram Nancy Oliver (Lars and the Real Girl), Tony Gilroy (Conduta de Risco), Brad Bird (Ratatouille) e Tamara Jenkins (A Família Savage).