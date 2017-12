'Juno' e 'O Escafandro' lideram indicações para Spirit Awards O drama "O Escafandro e a Borboleta" e a comédia "Juno" estão entre os principais indicados aos Independent Spirit Awards, anunciados na terça-feira, disputando os prêmios entregues aos melhores filmes independentes do ano. Os outros indicados na categoria melhor longa são o drama "I'm Not There", inspirado na vida de Bob Dylan, "O Preço da Coragem", com Angelina Jolie no papel da viúva do jornalista assassinado Daniel Pearl, e o drama "Paranoid Park". Os Spirit Awards viraram um barômetro importante para indicar os filmes de arte ou de baixo orçamento que possivelmente irão competir pelos Oscar, os Globos de Ouro e outros troféus na temporada anual de premiações de Hollywood. Angelina Jolie foi indicada para melhor atriz por "O Preço da Coragem", e a relativa novata Ellen Page, por "Juno". Sienna Miller foi indicada na mesma categoria por "Interview", Parker Posey, por "Broken English", e outra atriz novata, Tang Wei, pelo drama "Lust, Caution". Na categoria de melhor ator principal, Don Cheadle foi indicado por seu papel de disc-jóquei de rádio em "Talk to Me" e Philip Seymour Hoffman conseguiu uma indicação pelo papel de filho que interna seu pai num asilo para idosos, em "The Savages". Outros indicados para melhor ator incluem o veterano Frank Langella por "Starting Out in the Evening", Tony Leung por "Lust, Caution" e Pedro Castaneda por "August Evening". Finalmente, na categoria de melhor diretor os escolhidos foram Julian Schnabel por "O Escafandro e a Borboleta", sobre um jornalista francês tetraplégico que dita um livro usando piscadas de olho, e Jason Reitman por "Juno". Além deles, foram indicados Todd Haynes por "I'm Not There", Tamara Jenkins por "The Savages" e Gus Van Sant por "Paranoid Park".