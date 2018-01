June Allyson, estrela dos anos 40/50, morre aos 88 anos A atriz June Allyson, a alegre "esposa perfeita" de James Stewart, Van Johnson e outros heróis do cinema, morreu aos 88 anos, informou sua filha Pamela Allyson nesta segunda-feira. Allyson morreu de parada cardíaca e respiratória em sua casa em Los Angeles. A atriz estava ao lado de seu marido há quase 30 anos, David Ashrow. Durante a 2.ª Guerra Mundial, soldados americanos admiravam fotos de Rita Hayworth e Betty Grable, mas eram June Allyson a garota que eles queriam levar para casa. Pequena, loira e cheia de vida, ela parecia a esposa ideal, sempre compreensiva e otimista. Na vida real, June não se parecia com as personagens que interpretava em filmes dos anos 40 e 50. Como revelou mais tarde em sua autobiografia lançada em 1982. Nascida com o nome de Eleanor Geisman, em 7 de outubro de 1917 em Nova York, ela foi criada por sua mãe. Ela tinha 6 anos quando seu pai alcoólatra deixou sua família. Um acidente, quando tinha 8 anos, a deixou em uma cadeira de rodas e os médico disseram que ela nunca mais poderia andar. Depois de alguns meses de terapia ela conseguiu se livrar da cadeira de rodas. Ella foi inspirada por Ginger Rogers dançando com Fred Astaire e depois de sua recuperação, tentou um lugar em um coro do musical da Broadway Sing out the News . O coreógrafo deu-lhe o emprego e um novo nome: June. Como June Allyson ela dançou nos musicais Very Warm for May e Higher and Higher. Estrela de musicais Sua performance no musical Best Foot Forward, em 1941, acabou levando a seu primeiro papel em um filme, repetindo seu papel no musical da MGM, estrelado por Lucille Ball. Depois de ter assinado um contrato com a MGM, June apareceu em pequenos papéis em A Filha do Comandante, com Van Johnson e Girl Crazy, com Mickey Rooney. Em Duas Garotas e Um Marujo de 1944, com sua beleza e personalidade alegre, ganhou o coração dos soldados. Ela estrelou ainda em Música para Milhões, The Sailor Takes a Wife e Two Girls from Boston. Em 1945, June casou-se com o ator e diretor Dick Powell. O casamento parecia um dos mais sólidos de Hollywood, mas foi permeado por frustrações. O casal separou-se em 1961, mas se reconciliaram em 1963, ficando juntos até a morte de Powell, vítima de câncer, no mesmo ano. Eles tiveram dois filhos Pamela e Richard Keith Powell. Ela lutou contra o alcoolismo e um desastroso segundo casamento com Glenn Maxwell, o barbeiro de Powell. Eles se separaram 10 meses depois, com June o acusando de abuso e de ter emitido cheques sem fundo para dívidas de jogo. Em outubro de 1976, ela se casou com David Ashrow, e foi morar com ele em Ojai, entre Los Angeles e Santa Barbara. Sua carreira no cinema terminou no final dos anos 50. Desde então ela teve pequenos papéis em algumas séries de TV, como O Barco de Amor e Assassinato por Escrito . Quando deixou o cinema, fez fortuna na TV com o June Allyson Show, nos anos 70. Nos últimos 20 anos June representou a Kimberly-Clark em comerciais para fraldas geriátricas e ressaltava a importância de pesquisa urológica e ginecológica para idosos. A empresa criou a Fundação June Allyson em homenagem ao seu trabalho.