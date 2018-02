Julio Bressane e Ruy Guerra em debate na Escola de Cinema Darcy Ribeiro no Rio

No próximo sábado, 31, com entrada franca, o cineclube da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no centro do Rio, realizará debate entre os cineastas Julio Bressane e Ruy Guerra. O ponto de partida será o longa Filme de Amor (2003), de Bressane. Guerra é o curador do cineclube.

O filme é protagonizado por um trio de amigos num fim de semana hedonista num pequeno apartamento, regado a muito álcool. Resgata o mito grego das três graças, o amor, a beleza e o prazer, e recebeu prêmios de melhor filme, fotografia e trilha sonora no Festival de Brasília de 2003.

Os dois diretores são pilares do cinema brasileiro não-comercial. Diretor de Matou a Família e Foi ao Cinema e, mais recentemente, de Erva do Rato, Bressane é ícone da produção marginal desde os anos 1960. Poeta, dramaturgo e nome do cinema novo, Guerra filma desde os anos 1950. Os Fuzis e Os Cafajestes estão entre seus principais filmes.

O cineclube fica na Rua da Alfândega, número 5, e a exibição será às 14 horas.