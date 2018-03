Juliette Binoche recebe homenagens por 25 anos de carreira

A atriz Juliette Binoche, de 44 anos, irá se apresentar como bailarina pela primeira vez no espetáculo de dança contemporânea In-I, do coreógrafo Akram Khan, por ocasião da homenagem da França aos 25 anos de sua carreira. O espetáculo terá estréia mundial no National Theatre, em Londres, no dia 18 de setembro e será apresentado até 19 de outubro. Em seguida, o espetáculo seguirá para o Theatre de la Ville, em Paris, de 19 a 29 de novembro, e também passará por Luxemburgo, Bruxelas, Roma, Montreal, Sydney, Tóquio, Pequim, Xangai e Nova York, em uma turnê mundial de dois anos. Também serão organizadas uma retrospectiva dos filmes de Juliette e uma exposição de 64 desenhos feitos pela atriz, entre auto-retratos e retratos de diretores com quem trabalhou. Ambas as mostras estarão no British Film Institute, em Londres, a partir de 2 de setembro e seguem para a Cinemateca de Paris em 18 de novembro.