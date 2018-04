'Julieta', de Almodóvar, é indicado ao Bafta, o 'Oscar britânico'

O filme Julieta, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, concorrerá na 70ª edição do Bafta, o prêmio concedido pela Academia Britânica de Artes do Cinema e da TV que é considerado o 'Oscar britânico', na categoria de melhor filme em língua não inglesa, informou nesta terça-feira, 10, a organização.

Julieta concorrerá com Dheepan: O Refúgio, de Jacques Audiard ; Cinco Graças, de Deniz Gamze Ergüven; Filho de Saul, de László Nemes; e Toni Erdmann, de Maren Ade.

O Bafta é considerado um termômetro do Oscar e sua cerimônia acontecerá no próximo dia 12 de fevereiro, em Londres, com apresentação do ator Stephen Fry.