Julie Christie é a favorita entre as candidatas ao Oscar Apesar da preferência pelo desempenho da atriz Julie Christie como uma mulher vítima do Mal de Alzheimer, a disputa parece estar polarizada entre ela e a francesa Marion Cotillard, que vive com classe e realismo o papel da grande cantora de seu país, Edith Piaf. Julie Christie A disputa pelo prêmio de melhor atriz este ano no Oscar conta com a forte candidata Julie Christie, indicada por sua interpretação no filme Longe Dela, em que interpreta uma mulher com Mal de Alzheimer. O papel rendeu à atriz o Globo de Ouro da categoria neste ano. A atriz britânica, que começou sua carreira em 1961, na série para televisão Andrômeda, já recebeu quatro indicações ao Oscar e ganhou o prêmio em 1966 por sua atuação em Darling - A Que Amou Demais. Atuou em cults que fizeram história no cinema, como Dr. Jivago (1965) e Fahrenheit 451 (1966), mas atuou também em blockbusters como Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban (2004), entre dezenas de filmes. Marion Cotillard A carreira da jovem atriz francesa Marion Cotillard será, sem dúvida, marcada por sua interpretação em Piaf - Um Hino ao Amor. No longa de Olivier Dahan, Marion vive com classe e realismo a cantora Edith Piaf. A produção lhe rendeu Globo de Ouro e o Bafta de melhor atriz, além da indicação ao Oscar 2008. A atriz atuou em Big Fish de Tim Burton, Eterno Amor, de Jean-Pierre Jeunet e Maria, de Abel Ferrara. Marion conquistou o César, considerado o Oscar francês, como Melhor Atriz Coadjuvante, em Eterno Amor (2004). Ellen Page A mais nova queridinha de Hollywood estrela o azarão da vez na corrida pelo Oscar 2008. Ellen Page é a protagonista de Juno, uma adolescente que transa com o namorado e engravida. Ao perceber que não tem maturidade para criar um filho, a garota decide escolher um casal para adoção. A produção levou quatro indicações: melhor filme, diretor, roteiro e atriz para a jovem Ellen, de 21 anos. A atriz canadense surgiu como uma promessa no longa Meninamá.Com, em 2005, e em Juno se consolida como uma das mais competentes de sua geração. Ellen também trabalhou na mega produção X-Men: O Confronto Final, em 2006. Laura Linney Concorrendo pela estatueta de melhor atriz neste ano com o filme A Família Savage, a experiente Laura Linney ficou verdadeiramente conhecida no mundo do cinema com o longa O Show de Trumam, em 1998, de Peter Weir, onde vivia a falsa-mulher de Jim Carrey. Em A Família Savage, Laura representa uma mulher que tem a missão de cuidar de seu pai junto com seu irmão. O problema é que os irmãos pouco conhecem sobre o velho Savage, e durante esse processo, confrontarão suas personalidades em um cômico drama familiar. Laura foi indicada duas vezes ao Oscar, por Conta Comigo e Kinsey - Vamos Falar de Sexo, e três vezes ao Globo de Ouro, por Conta Comigo, A Lula e a Baleia e Kinsey. Cate Blanchett A consagração de Cate Blanchett como atriz no cinema veio com o filme Elizabeth, em 1998, de Shekhar Kapur, que a fez faturar o Globo de Ouro de Melhor Atriz. Nascida em Melbourne, na Austrália, a atriz retorna este ano aos cinemas e à disputa do Oscar como a rainha Elizabeth, desta vez em Elizabeth - A Era de Ouro, segundo filme da trilogia prometida por Kapur. A atriz trabalhou ainda em grandes produções como a trilogia do Senhor dos Anéis. Ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por interpretar um ícone do cinema, a atriz Katharine Hepburn, no filme O Aviador de Martin Scorsese, em 2005. Cate recebeu duas indicações nesta 80.ª edição do prêmio. Uma como melhor atriz e outra como melhor atriz coadjuvante, por interpretar Bob Dylan na cinebiografia do astro da música, em Não Estou Lá.