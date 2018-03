Julie Andrews revela ter nascido de um adultério em biografia

A atriz inglesa Julie Andrews, de 72 anos, revelou ser fruto de um adultério e ter descoberto seu verdadeiro pai com 14 anos - pouco depois da sua estréia em um musical em Londres -, quando sua mãe, uma pianista, levou-a à casa de alguns amigos, informou a agência Ansa. "Quando terminei de cantar o dono da casa se aproximou de mim. Era alto e com bom aspecto e reconheci nele uma pessoa que havia vindo a The Meuse (a casa da família) algumas vezes no passado", revelou Julie em sua autobiografia que será publicada na Grã-Bretanha neste mês. Enquanto voltávamos para casa, a mãe revelou a Julie que aquele homem era seu pai e que ela havia sido concebia durante um apaixonado encontro às margens de um lago próximo a Walton-on-Thames. "Resisti àquela idéia, e de certo modo consegui jogá-la em um canto escuro de meu cérebro", disse a atriz. Até aquele momento Julie havia crescido convicta de ser filha de Ted Wells, o primeiro marido de sua mãe, do qual se divorciou logo após seu nascimento, em 1935. Quatro anos depois, em 1939, a mãe se casou com o ator Ted Andrews, de quem Julie pegou o sobrenome. Durante todos aqueles anos, no entanto, era Wells quem Julie continuava a chamar de papai. Após o encontro com o verdadeiro pai em 1949, as coisas não mudaram e ela decidiu não falar de sua descoberta nem com Wells, nem com nenhuma outra pessoa. O que importava, segundo disse a atriz que com 29 anos ganhou o Oscar por seu papel em Mary Poppins (1964), era que "o homem que eu amava como um pai era aquele que havia me visto crescer. Irei sempre considerar ele (Wells) como meu pai". Em uma entrevista divulgada por uma revista norte-americana em 2004, Andrés descreveu Wells como seu pai contando: "foi ele quem deu senso de realidade à minha vida. Meu pai era quem me levava para passear na natureza, para nadar e ao mar. Passeávamos nas colinas próximas de casa. Ele me passou o amor pelos livros. Era ele quem os comprava para mim". Apenas após a morte da mãe a atriz soube, pela tia, que Wells sempre soube que ela era fruto de uma traição da ex-mulher. "Aquilo me embaraçou completamente", confessou Andrews.