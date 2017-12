Julia Stiles estrela e produz filme sobre Sylvia Plath A atriz Julia Stiles (A Profecia) vai estrelar e produzir uma adaptação do romance autobiográfico de Sylvia Plath A Redoma de Vidro, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. A atriz e seus representantes na agência Creative Artists passaram dois anos para adquirir os direitos cinematográficos da produtora francesa StudioCanal. O drama transcorre nos anos 1950 e gira em torno da jovem editora de livros Esther Greenwood (Julia Stiles), que não se adapta às normas sociais de seu tempo e vai pouco a pouco mergulhando em uma doença mental. A previsão é de que a produção comece a ser rodada no início de 2008, em parceria com as empresas independentes Plum Pictures e Killer Films. Outras versões Uma versão do livro feita em 1979 foi estrelada por Marilyn Hassett. Desde então, os direitos sobre o único romance escrito pela poeta premiada com o Pulitzer (publicado por volta da época de seu suicídio, em 1963) foram detidos por várias partes. Gwyneth Paltrow estrelou uma cinebiografia de Sylvia Plath lançada em 2003, Sylvia - Paixão Além de Palavras. Julia Stiles escreveu e dirigiu o curta-metragem dramático Raving, produzido pela Plum e financiado pela revista Elle, baseado num artigo da publicação. Estrelado por Zooey Deschanel e Bill Irwin, o filme fará sua estréia no Festival de Cinema Tribeca e será exibido pelo Sundance Channel em 8 de maio.