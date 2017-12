Julia Roberts volta aos cinemas estrelando drama Depois de um período de ausência das telas para cuidar de seus gêmeos e atuar em peça da Broadway, a atriz norte-americana Julia Roberts vai voltar ao trabalho e protagonizará o filme Friday Night Knitting Club. A vencedora do Oscar pela atuação em Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento também produzirá o drama familiar inspirado no romance de Kathleen Jacobs. Ainda falta definir quem será o diretor do longa e o elenco que acompanhará Julia Roberts no seu retorno às telonas. Julia estreou na Broadway em abril, no Bernard B. Jacobs Theatre de Manhattan, com a peça Three Days of Rain, do dramaturgo Richard Greenberg, ao lado de Paul Rudd e Brandley Cooper. A peça, um sucesso de público - pouco elogiada pela crítica - arrecadou quase US$ 1 milhão na primeira semana em que foi exibida a título de pré-estréia, segundo números divulgados pela Liga Norte-americana de Teatros e Produtores.