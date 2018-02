Julia Roberts vive mãe em luto no remake de 'O Segredo dos Seus Olhos'

A atriz Julia Roberts assumirá o papel de uma mãe em luto no suspense Olhos da Justiça, refilmagem do filme argentino vencedor do Oscar O Segredos dos Seus Olhos.

A atriz de Uma Linda Mulher vive uma detetive cuja vida é virada do avesso quando sua filha é encontrada assassinada. O filme acompanha seus anos após o ocorrido, quando a personagem de Julia, chamada Jess, ainda é visivelmente uma mulher machucada.

Ao falar na pré-estreia do filme em Los Angeles na quarta-feira, 11, a atriz disse que viveu o papel.

"Você meio que sente aquilo durante todo o tempo, isso que é o truque", disse à Reuters. "Senti que assim que estive pronta, já estava na metade do caminho."

Olhos de Justiça também tem no elenco Nicole Kidman e o ator de 12 Anos de Escravidão Chiwetel Ejiofor.

O filme, dirigido por Billy Ray, é uma refilmagem de um filme argentino de 2009, de Juan José Campanella, que venceu o Academy Awards na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

"Ele contou essa história de amor muito literal e eu acho que estamos fazendo um filme muito mais de suspense", disse Ray quando perguntado sobre a diferença dos dois filmes.

"Nós estamos fazendo esse filme muito intenso sobre o custo da obsessão e isso se expressa de uma maneira muito diferente no que Juan Campanella expressou."