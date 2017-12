Julia Roberts fecha participação em nova história de amor A atriz americana Julia Roberts assinou um contrato para produzir e, possivelmente, estrelar, o filme Happiness Sold Separately, um romance baseado no livro de Lolly Winston, de acordo com a revista Hollywood Reporter. O foco da história é uma mulher que se distância do marido e mergulha em um mundo de dor e raiva depois de descobrir que ele tem um caso com a nutricionista da academia. O livro fala sobre encontros errados, na hora errada, que têm que dar certo. A Fox Searchlight está iniciando negociações para distribuir o projeto, que será adaptado e dirigido por Scott Coffey, ator e amigo de Julia há muito tempo. "Procurava alguma coisa para fazer com Julia e finalmente encontrei o projeto que ela merece", disse Coffey. "Não conseguia tirar Julia da minha cabeça enquanto estava lendo o livro de Lolly. Elinor é uma mulher tão forte, tão complicada, e levá-la para a tela exigia a integridade, a empatia, o humor e as pernas de Julia." Julia, que compareceu esta semana ao lançamento de A Menina e o Porquinho (Charlotte´s Web), filme que protagoniza ao lado de Dakota Fanning e é inspirado no clássico infantil homônimo, está atualmente trabalhando em Charlie Wilson´s War, com Tom Hanks, Phillip Seymour Hoffman e Amy Adams.