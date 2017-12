Julia Roberts é eleita a mulher mais bonita do mundo pela quinta vez

Julia Roberts foi nomeada pela revista People como a mulher mais bonita do mundo pela quinta vez, batendo o recorde nesta quarta-feira, mas a atriz disse acreditar que seus melhores anos ainda estão por vir.

Julia Roberts, de 49 anos, ganhou a honra anual pela primeira vez em 1991, um ano depois de ter sido lançada à fama com a comédia romântica "Uma linda mulher". Ela também foi nomeada a mulher mais bonita em 2000, 2005 e 2010.

"Eu estou muito honrada", disse a atriz à revista People, e acrescentou: "eu acredito que eu estou atualmente atingindo meu auge".

Julia Roberts, que ganhou um Oscar em 2001 por interpretar Erin Brockovich no filme de mesmo nome, é casada há 14 anos com o cineasta Danny Moder, com quem tem três filhos.

A ex-estrela da série Friends, Jennifer Aniston foi a nomeada como mulher mais bonita pela revista People no ano passado.