Julia Roberts diz que não terá mais filhos

A atriz americana Julia Roberts, de 40 anos, afirmou que não quer ter mais filhos e que trabalha a consciência para não ser uma mãe superprotetora. Na entrevista "mais íntima" que já deu, para a edição de dezembro da revista americana Vanity Fair, Julia analisou alguns aspectos de sua vida. A atriz, que aparece na capa com uma rosa entre os dentes, diz que dedica muita energia a cada um de seus três filhos. Por isso, seria difícil ter mais um. Julia e seu marido, Danny Moder, são pais dos gêmeos Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, que completarão 3 anos dia 28 de novembro, e de Henry, que nasceu em junho. A artista revelou ainda que trabalha dia a dia para evitar ser superprotetora. "Sei que há muitas coisas que devo temer e que podem me dar medo, mas não devo fazer isso. Todo o momento temo que aconteça algo com eles. Mas tenho que saber que de fato acontecerá. Danny me ensina que depois eles levantarão a cabeça", explicou Roberts. O instinto maternal parece se estender à cantora Britney Spears. "Vejo e leio o que acontece com ela e estou sempre a ponto de convidá-la para dormir em meu quarto de convidados, para eu poder cuidar dela", disse a atriz. Os seus sonhos hoje são se tornar "uma mãe e esposa satisfeita e produtiva", e, no campo profissional, trabalhar com o ator Johnny Depp. "Ele é muito interessante e se parece comigo. Podíamos atuar como irmão e irmã", sugeriu.