Julia Roberts aprende culinária indiana para papel

Na Índia para as filmagens do longa-metragem Eat, Pray, Love (Comer, Orar e Amar, em livre tradução), a atriz americana Julia Roberts está desvendando os mistérios da cozinha tradicional do gigante asiático para usar os conhecimentos durante as gravações do filme.

Segundo uma fonte citada pela agência PTI, a estrela aparecerá cozinhando um prato de dal (lentilhas) e roti (torta de trigo), em uma sequência em que a atriz participará de um "langar", distribuição de comida gratuitamente em centros de meditação e templos no sul da Ásia.

Roberts chegou à Nova Délhi na quinta-feira e está gravando em um centro de meditação da cidade de Pataudi, no Hari Mandir Ashram, distante 60 quilômetros da capital indiana.

A intérprete de 42 anos visitou hoje um religioso em Ashram - comunidade formada para promover a evolução espiritual de seus membros - e pediu bênção antes de começar a rodagem.

O religioso a presenteou com uma guirlanda, colocada ao redor do pescoço, com quem conversou durante 15 minutos, acrescentou PTI.

Sob um forte esquema de segurança, Roberts experimentou no domingo algumas das especialidades locais que ela mesma deverá cozinhar por exigências do roteiro.

A atriz está hospedada em um luxuoso hotel em Pataudi, no estado de Haryana, na companhia dos três filhos, Henry e os gêmeos Phinnaeus Walter e Hazel Patricia.

O filme Eat, Pray, Love dirigido por Ryan Murphy, o inventor da série televisiva Nip&Tuck, chegará às telas em 2011 e é baseado nas memórias da romancista americana Elizabeth Gilbert, que, após um divórcio complicado, inicia um viagem internacional para reencontrar-se enquanto descobre outras realidades.