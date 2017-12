Judi Dench diz que tem medo de ser esquecida Judi Dench é uma das mais aclamadas atrizes do mundo. Mas, em entrevista recente ao Los Angeles Times, disse ter medo de que ninguém mais a chame para trabalhar. Aos 72 anos, a atriz diz aceitar todos os papéis que lhe são oferecidos por temer que sejam os últimos. ?O diretor Trevor Nunn me disse uma vez que a noite de estréia é sempre emocionante. Respondi que tenho medo que não me dêem mais trabalho e que assim eu não tenha mais emocionantes noites de estréia?, disse a atriz que está em cartaz nos EUA com o filme Notes on a Scandal, que lhe rendeu indicação para o Globo de Ouro.