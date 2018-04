Jude Law será pai pela quarta vez

"Jude Law pode confirmar que, após um relacionamento de um ano, ele foi informado que será pai de uma criança no outono deste ano", afirmou o representante do ator.

"Ele não está mais envolvido com a pessoa em questão, mas pretende dar apoio integral à criança. Esse é um assunto completamente particular e nenhuma outra declaração será feita a respeito".

Law foi casado com a atriz Sadie Frost de 1997 a 2003, e tem três filhos com ela. Indicado ao Oscar em 2003 e 1999, respectivamente, pela atuação em "Cold Mountain" e "O Talentoso Ripley", é uma das estrelas de "Sherlock Holmes", na pele do assistente do famoso detetive, Dr. Watson. O filme deve estrear nos EUA no dia do Natal.