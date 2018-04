Jude Law será pai pela 4ª vez daqui dois meses

O ator britânico Jude Law está prestes a ser pai pela quarta vez, após um breve relacionamento com uma mulher de identidade desconhecida, informou nesta quinta-feira, 30, sua porta-voz.

"Esta é uma questão inteiramente particular e não serão feitos mais comunicados", disse a porta-voz do ator. Law já tem outros três filhos com Sadie Frost, de quem se divorciou em 2003 após sete anos de casamento.

A porta-voz acrescentou que Law, de 36 anos, estará plenamente envolvido na vida do bebê, que nascerá dentro de dois meses, apesar não manter mais um relacionamento com a mãe.

"Após a relação que mantiveram no ano passado, Jude Law foi informado pela mãe que será pai no primeiro semestre deste ano. Eles não mantêm mais uma relação, mas ele tem a intenção de ter um papel de pleno apoio na vida da criança", disse.

Após seu divórcio de Sadie, o ator manteve um relacionamento com a atriz Sienna Miller, que terminou quando se soube que Law tinha tido um romance com a babá de seus filhos, Daisy Wright. Desde então, seu nome foi ligado ao de várias atrizes e modelos, como Cameron Diaz e Kimberly, filha de Rod Stewart.

Indicado duas vezes ao Oscar por seus papéis em "O Talentoso Ripley" e "Cold Mountain", Law interpreta Hamlet, de Shakespeare, nos próximos dias em um teatro em Londres, após filmar "The Imaginarium of Doctor Parnassus", do diretor Terry Gilliam.