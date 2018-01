Jude Law recebe honra do governo francês O ator britânico Jude Law empolgou uma multidão de mulheres nesta quinta-feira, quando recebeu uma honra do governo francês em Londres, segundo a Hollywood Reporter. O ator recebeu a medalha da Ordre des Arts et des Lettres durante cerimônia na residência do embaixador francês, Gerard Errera. "Aos 15 anos, eu descobri os filmes franceses. É um cinema sempre sincero consigo mesmo, como as pessoas na França", disse Law.