Jovens dão golpe em Las Vegas em 'Quebrando a Banca'

Quebrando a Banca se inspira na cartilha de filmes sobre cassinos e jogadores, mas o diferencial aqui são os jovens protagonistas, que nem idade suficiente têm para jogar, embora consigam ganhar muito dinheiro com identidades falsas e a ajuda de um professor. Veja também: Trailer de 'Quebrando a Banca' Trailer de 'Viva Zapatero' Trailer de 'Os Reis da Rua' A produção entra em cartaz em todo o país nesta sexta-feira, 17. A direção do filme é de Robert Luketic, o mesmo das comédias Legalmente Loira e A Sogra. Ben Campbell (Jim Sturgess) está em seu último ano no conceituado MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Seu sonho é cursar medicina em Harvard, mas não tem dinheiro para isso. Também não pode contar com a ajuda da mãe viúva, que tem poucos recursos. Graças ao seu talento para ciências e matemática, ele é convidado a se unir a um grupo de alunos coordenados pelo professor Mickey Rosa (Kevin Spacey) que viajam para Las Vegas secretamente para apostar num cassino. O professor tem um sistema para contar cartas e usar cálculos estatísticos. Com a ajuda de outros sinais e ferramentas, o grupo sempre consegue ganhar nas mesas do jogo conhecido como 21 - daí o nome original do filme. Como boa parte de filmes sobre golpes, Quebrando a Banca passa boa parte do tempo explicando em que consiste o plano para depois executá-lo com algumas doses de suspense. O sucesso parece subir à cabeça de Ben, que fica cada vez mais encantado com o dinheiro, Las Vegas e sua amiga Jill Taylor (Kate Bosworth). Para piorar, um detetive do cassino (Laurence Fishburne) está de olho no grupo e pode acabar com o esquema. O filme é baseado numa história real, descrita no livro Quebrando a Banca, de Ben Mezrich. Mesmo assim, muitas coisas parecem pouco plausíveis, como a trajetória do personagem, de nerd a milionário, e o golpe do grupo. Como o resultado é divertido, este pode ser um daqueles momentos cinematográficos em que se deixa a veracidade de lado para embarcar no truque - por mais incompreensível que possa parecer.