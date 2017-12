Jovem leva multa em Sydney por piratear filme dos Simpsons

Um morador de Sydney que divulgou na internet a primeira cópia pirata conhecida do filme Os Simpsons foi multado em US$ 888 por um júri australiano após ser acusado de violação de direitos autorais. A cópia de Jose Duarte, de 21 anos, foi descoberta em agosto, após uma operação internacional envolvendo a Fox (proprietária do filme) rastrear a versão pirata em seu computador. Duarte declarou-se culpado diante da acusação de disseminar material protegido por direitos autorais nesta terça-feira, 13, e recebeu multa de US$ 888 (cerca de R$ 1.575). Seu advogado, Ken Stewart, afirmou que seu cliente tentou disponibilizar o filme na web duas vezes no dia 26 de julho, e pensou que havia falhado. O filme foi lançado na Austrália neste mesmo dia, horas antes de grande parte do mundo. "Tenho certeza que ele não tinha idéia do que fazia", acrescentou Stewart. Segundo o promotor Chuan Ng, esta cópia do filme foi baixada 3.213 vezes nas poucas horas em que ficou disponível na internet.