Jovem atriz é escolhida para papel em próximo Harry Potter

A jovem atriz britânica Jessie Cave foi selecionada para ser a namorada de Rony Weasley, o melhor amigo de Harry Potter, no próximo filme do jovem bruxo. Veja também: Especial 'A Despedida de Harry Potter' Jessie, de 20 anos, irá interpretar o papel de Lilá Brown no sexto filme da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, informou nesta quarta-feira, 14, a BBC de Londres. A jovem atriz inglesa foi eleita após um casting do qual competiram cerca 7 mil fãs da saga do bruxinho. O filme tem estréia prevista para novembro de 2008. Jessie, que atua na série juvenil da BBC Sumerhill e que protagoniza junto a Helen Mirren o filme Inkheart, com estréia marcada também para 2008, tem dois anos a mais do que o estipulado inicialmente nas audições, ocorridas em julho passado, para o papel .