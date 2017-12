Josh Brolin será Cable na sequência de 'Deadpool'

O ator americano Josh Brolin interpretará o rival de Ryan Reynolds na sequência de "Deadpool", informou nesta quarta-feira o site da revista "The Hollywood Reporter".

Brolin assumirá o papel de Cable, um personagem que chamou a atenção de nomes como Michael Shannon e David Harbour, e dará ao ator a oportunidade de encarnar outro personagem do Universo Marvel, uma vez que será o responsável por interpretar o vilão Thanos nos próximos filmes dos Vingadores.

Segundo a publicação, Brolin assinou um contrato para encarnar Cable em quatro filmes. O personagem é um mutante com poderes telecinéticos e carrega um vírus no braço esquerdo implantado por Apocalipse.

A filmagem da continuação de "Deadpool" começará no segundo trimestre em Vancouver (Canadá), sob a direção de David Leitch.

Ryan Reynolds voltará a interpretar o mercenário desbocado, acompanhado desta vez pela atriz Zazie Beetz no papel da mutante Dominó.

"Deadpool" proporcionou ao estúdio "Fox" seu maior sucesso do ano passado com uma arrecadação de quase US$ 800 milhões em todo o mundo.