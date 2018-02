Joseph Gordon-Levitt deve interpretar Edward Snowden

Joseph Gordon-Levitt (de A Origem, e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge) concordou em interpretar Edward Snowden no novo filme de Oliver Stone, The Snowden Files, de acordo com a revista Variety.

As negociações ainda não começaram, mas as duas partes parecem querer que o acordo aconteça. Oliver Stone está escrevendo e vai dirigir o filme com base nos documentos revelados por Snowden e pelo jornal The Guardian, sobre a espionagem na Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA) e também no livro Time of the Octopus, livro do advogado do ex-agente, Anatoly Kucherena.

Se as negociações se concluírem, o filme deve começar a ser rodado até o início de 2015.