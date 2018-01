Joseph Fiennes vai interpretar Michael Jackson em filme para TV

O ator Joseph Fiennes, de Shakespeare Apaixonado (1998), vai interpretar Michael Jackson em um filme para a televisão britânica. Segundo informações do site do Guardian, o longa contará a história de quando rei do pop tentou fugir de Nova York com Elizabeth Taylor e Marlon Brando, após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

A produção, que irá ao ar na Sky Arts, é baseada em uma história publicada na revista Vanity Fair. Michael Jackson teria convidado Elizabeth Taylor e Marlon Brando para assistir a um show seu no Madison Square Garden.

Depois do atentado de 2001, todos os voos foram cancelados e os três alugaram um carro para voltar à Califórnia. De acordo com um ex-funcionário do rei do pop, eles mesmos dirigiram o carro e chegaram juntos a Ohio. Um assistente de Liz Taylor negou a história, dizendo que a atriz ficou em Nova York.

Liz Taylor será interpretada por Stockard Channing. Já Brian Cox será Marlon Brando. A escalação de Fiennes como Michael Jackson já está causando polêmica entre o público que diz ser de mau gosto colocar um ator branco para interpretar um dos artistas negros mais bem sucedidos na história da música.