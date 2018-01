José Padilha dirigirá adaptação do livro de não-ficção 'Arc of Justice'

O cineasta José Padilha dirigirá a adaptação para o cinema do livro de não-ficção Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age, informou nesta quarta, 22, o site especializado Deadline.

Arc of Justice, escrito em 2004 por Kevin Boyle, narra a história verídica de um incidente racial ocorrido em Detroit em 1925 e que levou o médico afro-americano Ossian Sweet perante os tribunais por um suposto assassinato.

A então emergente Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP) financiou a defesa de Sweet, que foi liderada pelo advogado Clarence Darrow.

A Mark Gordon Company comprou os direitos para desenvolver o filme sobre Arc of Justice, que será dirigido pelo brasileiro e que contará com roteiro de Max Borenstein e Rodney Barnes.

Famoso pelos filmes Tropa de Elite (2007) e Tropa de Elite 2 (2010), Padilha também foi produtor executivo e dirigiu alguns episódios da série Narcos, da Netflix.

O brasileiro finalizou recentemente a filmagem de sua nova produção, Entebbe, em cujo elenco estão Daniel Brühl e Rosamund Pike e que relata o sequestro de um avião por um grupo que reivindica a libertação de vários palestinos presos em Israel.