José Padilha descarta 'Tropa de Elite 3' durante Festival de Berlim

O diretor José Padilha descartou nesta sexta-feira a possibilidade de rodar uma terceira sequência do filme Tropa de Elite, durante a sessão Panorama no Festival de Berlim.

"Já contei tudo o que queria dizer sobre a violência", afirmou Padilha ao ser questionado sobre uma possível sequência na coletiva realizada após a exibição de Tropa de Elite 2 no festival.

O longa-metragem, que já atingiu a marca do filme com maior arrecadação em toda América Latina após superar Avatar recentemente, relata a história de um ativista pró direitos humanos que chega a ser eleito deputado e entra em contato com o protagonista do primeiro filme, o violento chefe de um grupo de operações especiais da Polícia.