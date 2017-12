Jornada nas Estrelas está nas mãos do criador de Lost A Paramount decidiu ressuscitar o clássico Jornada nas Estrelas e confiou este trabalho a J.J. Abrams, uma das mentes mais inovadoras de Hollywood, um amante da ficção científica, criador de Lost, Alias e diretor do terceiro filme Missão Impossível, estrelado por Tom Cruise. "Eu vou produzir certamente, e provavelmente dirigirei também, mas não decidimos ainda. Temos uma história inacreditável, muito dramática, que honra os preâmbulos dos episódios originais, mesmo que seja algo nunca visto antes", revelou Abrams. Comenta-se que o enredo remeterá às origens da série de TV e às histórias pessoais, como costuma ocorrer nas produções criadas por Abrams, dos dois personagens principais, o Capitão Kirk e o Senhor Spock. Abrams não confirmou nem desmentiu esses boatos. O produtor sabe que os fãs de Jornada nas Estrelas não são fáceis de controlar ou contentar. "Quando se fala de ´Star Trek´, a pressão é grande, e aceitei este trabalho sabendo que deveria respeitar os fãs e a história", contou Abrams. Obviamente, o produtor é um fã da série de TV "e do primeiro filme. Não gostei muito do resto e, quando me propuseram fazer um novo filme, quis logo esclarecer que tipo de produção eu tinha em mente e aceitei apenas quando me deram carta branca", explicou Abrams.