Jorge Bodanzky recebe homenagem no É Tudo Verdade Jorge Bodanzky entrou definitivamente para a história do cinema brasileiro ao filmar nos anos 70, com Orlando Senna, o revelador Iracema, uma Transa Amazônica. O longa, que retrata com crueza a devastação da Amazônia e a prostituição na região, não por acaso foi proibido pela censura enquanto ganhava prêmios pelo mundo e milhares de fãs no Brasil. A partir daí, ganhou ainda mais fama a figura do cineasta de espírito viajante, que se aventurava por expedições pelo Brasil, pela América do Sul, pela Alemanha, Jamaica e até Antártida. Mas o que não sabem muitos fãs e estudiosos é que a idéia para o próprio Iracema também surgiu de uma das tantas viagens que o fotógrafo e diretor fez à Amazônia, como parte de seus projetos de documentação. "Iracema nasceu em função de uma viagem como free-lancer para a revista Realidade, para uma matéria que nem saiu. Fiquei preso por alguns dias em um posto de gasolina na estrada Belém-Brasília e pude observar a vida dos motoristas de caminhão e, assim, surgiu a história, que é baseada em coisas que observei." Esta e outras histórias e trabalhos de Bodanzky ficaram muito tempo desconhecidos do público brasileiro. Muitos documentários dirigidos por ele só foram exibidos no exterior. E foi pensando em diminuir essa distância, entre o público nacional e o diretor, que Amir Labaki, diretor e criador do "É tudo Verdade", decidiu homenagear Bodanzky e exibir 13 de seus trabalhos neste ano. "A idéia surgiu quando o Amir me entrevistou para o programa dele no Canal Brasil, quando foi exibido A Igreja dos Oprimidos. Estou muito feliz. Não há lugar melhor para apresentar meu trabalho", conta Bodanzky, que no dia 29 tem encontro com o público no CCBB. O próprio Amir não conhecia a fundo o trabalho de Bodanzky. "O documentário está sempre correndo pelas margens. Produzi muita coisa para TVs estrangeiras que nunca foi exibida aqui. De alguns não consegui cópia, mesmo com a ajuda valiosa da Cinemateca e do Instituto Goethe", conta Bodanzky, que tocou vários projetos na Europa. "Dirigi muito para a Alemanha. Estudei lá e trabalhei por muitos anos como fotógrafo e como câmera para TVs alemãs e francesas. Era onde eu tinha mais condições de produzir." Estas raridades, como Os Mucker, serão finalmente exibidas durante o festival. Outras parcerias com a França, como "Igreja dos Oprimidos", também integram a mostra. "No mercado internacional há muita co-produção. Dividir os custos é a saída mais viável para não depender de editais públicos. O Brasil ficou distante disso. O DOC TV está abrindo esse caminho." Bodanzky também ganha biografia escrita pelo crítico Carlos Alberto Mattos, que será lançada pela Imprensa Oficial durante o festival. Não por acaso, Mattos cita a ?dramaturgia da viagem? que impregna a obra do diretor. "Meus filmes são sempre uma aventura. Faz parte do meu jeito de ser", declara o diretor, que também está feliz com o lançamento de Iracema em DVD. "Me aproxima do meu público, que sempre ficou mais restrito ao exterior. Hoje, a TV também abre mais espaço para o documentário como a Globo, que exibiu o ´Falcão´". Bodanzky já vive novas aventuras. É o "Projeto Navegar Amazônia", um barco de madeira, cujo andar de cima é um laboratório multimídia. "Acabo de voltar de uma viagem de 18 dias pelo Pará. Fizemos oficinas de arte, cinema, com Jorge Mautner, Evaldo Mocarzel", conta. E tudo está no site www navegaramazonia.org.br. "Vai virar um DVD. O projeto, que segue até 2007, é um ponto de cultura itinerante e flutuante. Vai virar um canal móvel de TV na Amazônia. Nossa próxima empreitada será cobrir a Pororoca na Amazônia." Festival É Tudo Verdade. MIS. Av. Europa, 158, 3062-197. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. CineSesc. R Augusta, 2.075, 3082-0213. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, 3091-3364. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3331-7703. Itaú Cultural. Av Paulista, 149, 2168-1777. A programação completa pode ser vista no site www.etudoverdade.com.br