Jon Stewart vai seguir regras para apresentar o Oscar ?Se me impuseram regras de conduta? Céus, os caras são durões! Me impediram, por exemplo, de usar advérbios. Como poderei comandar o show sem advérbios?? A brincadeira foi uma das inúmeras disparadas pelo comediante Jon Stewart desde que foi escolhido pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood como anfitrião do Oscar deste ano, atitude tão surpreendente como atrevida. Afinal, ícone liberal muito conhecido nos Estados Unidos pelo forte sarcasmo político (e praticamente desconhecido no resto do mundo), o humorista de 43 anos provavelmente não perderá a chance de disparar contra os valores mais sagrados de Hollywood e Washington. Stewart é muito popular nos Estados Unidos por causa do noticiário fictício ?The Daily Show with Jon Stewart?, no qual nos últimos anos faz pesadas ironias contra os republicanos no poder em Washington. Quando o vice-presidente Dick Charney, durante uma caçada, atirou contra um amigo advogado ao invés de acertar em uma perdiz, o humorista reproduziu o noticiário de outras emissoras e, ao entrar no ar, não conseguia segurar o riso, até olhar para cima e sussurrar: ?Obrigado, Jesus?. Comentários corrosivos como esse são esperados na noite deste domingo, em que a lista de filmes finalistas oferece temas sugestivos como o amor homossexual em O Segredo de Brokeback Mountain, o preconceito racial em Crash - No Limite e o assassinato de atletas israelenses nas Olimpíadas de 1972 em Munique. Sobre este último, aliás, Stewart não perdeu tempo: ?Sempre disse, se não posso rir do Holocausto, pelo menos posso me divertir com a matança na Olimpíada?, declarou ele ao jornal USA Today. Idolatrado pelos liberais e desprezado pelos conservadores, Stewart promete recuperar os bons tempos em que os apresentadores do Oscar eram um show à parte, como foram Johnny Carson e Bob Hope.