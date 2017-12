Jon Favreau dirigirá versão live-action de 'O Rei Leão'

LOS ANGELES - Após arrasar na bilheteria mundial com o remake de Mogli: O Menino Lobo, que faturou US$ 965,8 milhões, o cineasta Jon Favreau fará uma versão live-action de O Rei Leão (1994), informou nesta quarta-feira a revista Variety.

Diretor de sucessos como Homem de Ferro e Homem de Ferro 2, Favreau confirmou recentemente que também desenvolverá uma sequência para Mogli, embora a Disney ainda não tenha revelado as datas de estreia para nenhum desses projetos.

O estúdio confirmou a notícia e antecipou que a nova versão de O Rei Leão manterá algumas canções do filme original, como Hakuna Matata ou Can You Feel the Love Tonight.

O filme de 1994, dirigido por Roger Allers e Rob Minkoff, se manteve como a animação mais bem-sucedida da bilheteria da história durante 16 anos até a estreia de Toy Story 3 em 2010.

O Rei Leão, que também conta com uma adaptação teatral de sucesso na Broadway, faturou US$ 968 milhões no mundo todo. Em 2011, a animação retornou às salas de cinema com uma versão em 3D.